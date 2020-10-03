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    Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyunca alkışlayan Çinliler

    Çin'de seyir halindeki bir otobüsten Trump'ın koronavirüse yakalandığını anonsunu duyan Çinli kafile haberi alkışlarla karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 17:25
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    Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyunca alkışlayan Çinliler

    ABD Başkanı Donald Trump, Vuhan'da başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi için "China virus" (Çin virüsü) tanımlamasını sık sık kullanıyordu.

    Buna karşılık gerek Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, gerek Çinli vatandaşlar tepki göstermişlerdi.

    Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyunca alkışlayan Çinliler- İZLE

    ÇİNLİ KAFİLE, TRUMP'IN KORONA HABERİNİ ALKIŞLARLA KARŞILADI

    Donald Trump, dün sabah saatlerinde Twitter hesabından paylaşımda bulunmuş ve kendisi ile birlikte eşi Melania Trump'ın da koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

    Çin'de seyir halindeki bir otobüste şoförün Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması sonrası kafile olayı sevinçle ve alkışlarla karşıladı.

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