Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 20 Ocak'a kadar donduruldu

Facebook ve Instagram, Donald Trump'ın hesaplarını başkanlığı devredeceği 20 Ocak'a kadar dondurma kararı aldı.

Sosyal medya devlerinden Facebook ve Instagram, ABD Kongresi'ne düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını askıya almıştı.

Baskına yönelik paylaşımları nedeniyle koyulan söz konusu yasağın, başkanlığın Joe Biden'a devredileceği 20 Ocak'a kadar sürdürüleceği belirtildi.

Facebook CEO'u Mark Zuckerberg olaya ilişkin açıklama yaparak "Son 24 saatte yaşanan şoke edici olaylar, Donald Trump'ın kalan görev süresini, seçilmiş başkan Biden'ın barışçıl ve meşru geçişini baltalamak için kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

"HESAPLARI KULLANMASI ÇOK RİSKLİ"

Trump'ın Facebook'u kullanmaya devam etmesinin çok riskli olduğunu belirten Zuckerberg, "Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engeli süresiz olarak en azından önümüzdeki iki hafta boyunca barışçıl iktidar geçişi tamamlanana kadar uzatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.