Dünyanın gözü önünde kavga...
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Ancak toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne oldu.
KARŞILAMA ANLARI GÜNDEM OLDU
Tüm bunların yaşandığı görüşmede Donald Trump'ın Vladimir Zelensky'i karşılama anları gündem oldu.
KIYAFETİYLE DALGA GEÇTİ
Karşılama esnasında Trump, Zelensky'nin kıyafetiyle dalga geçti.
"TAKIM ELBİSEN YOK MU?"
Trump, Zelensky'e "Bak şuna bayağı giyinip kuşanmışsın. Takım elbisen yok mu?" ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
Tansiyonu yüksek geçen görüşme sonrası Zelensky-Trump basın toplantısı da iptal edildi.
Bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre Zelenskiy planlanandan daha erken ABD'den ayrılacak.
Zelensky ayrıca yaşananların ardından basın açıklamasına katılmama kararı aldı.
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