Gazze'deki soykırımın acı tablosu: Çocuklar acımasızca katlediliyor

Haber Merkezi

Bölgedeki devam eden çatışmalar, sivil kayıplarda ciddi bir artışa yol açtı ve çocuklar bu şiddetin en ağır yükünü taşıyor.

Son raporlara göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 54 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İNSANİ YARDIM ALMAYA GİDENLERE SALDIRDILAR

İnsani yardım kuruluşları, sürekli hava saldırıları nedeniyle oluşan enkaz ve yıkıntılar arasında yardım sağlamakta zorlanıyor.

Birleşmiş Milletler, etkilenen nüfusun güvenli tahliyesi ve tıbbi destek alabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, farklı bölgelerde insani yardım almak için toplanan Filistinlilere saldırılar düzenlenmiş, çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşanmıştı.

ÇOCUKLAR KATLEDİLMEYE DEVAM EDİYOR

Katil İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yerdeki cansız bedeni görüntülenen küçük çocuğun fotoğrafı, görenlerin yüreklerini yaktı.

Yerel topluluklar, savaşın insan bedelini sosyal medya üzerinden belgelerken bu katliamı gözler önüne seriyor.

SON ANLARINDA ANNESİNE SARILIYORDU

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir videoda ise küçük bir kız çocuğunun, enkaz altından çıkarılan cansız bedeni ve hayatını kaybettikten sonra annesine sarılmış halde donmuş elinin görüntüsü yer alıyor.

Görüntüde, çocuğun elinin defnedilmeden önce birçok kez kapatılmaya çalışıldığı, ancak son anlarında annesine sarıldığı için bu şekilde kaldığı belirtiliyor.

Olay, bölgedeki çatışmaların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koyarken, uluslararası toplumdan gelen tepkiler artıyor.

YAKLAŞIK 19 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de insani krizin derinleştiği bir dönemde, Birleşmiş Milletler ve çeşitli yardım kuruluşları, acil müdahale ve ateşkes taleplerini yinelerken, 2025 Haziran ayı itibarıyla durumun hala kontrol altına alınamadığı görülüyor.

Filistin İstatistik Kurumunun, Filistin Çocuk Günü arifesinde yayımladığı rapora göre, soykırımın başladığı tarihten bu yana Gazze'de yaklaşık 19 bin çocuk öldürüldü.

GAZZE'DE BARIŞ ÇAĞRISI YÜKSELİYOR

Yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, sivillerin korunması ve insani yardımın ulaştırılması için daha etkili adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

Gazze'den yükselen bu çığlıkların, dünya kamuoyunda harekete geçme çağrısı olarak yankılanması bekleniyor.