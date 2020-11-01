Donald Trump'tan doktorlar koronavirüs vakalarını yüksek gösteriyor iddiası

ABD Başkanı Trump, seçim mitinginde doktorları hedef aldı. Koronavirüs vakalarının yüksek gösterildiğini belirten Trump, doktorların bundan maddi kazanç elde ettiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde koronavirüs salgınıyla mücadele eden doktorlar için tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Michigan eyaletinde düzenlediği mitingde destekçileriyle buluşan Trump, ABD'deki doktorların koronavirüs ölümleri üzerinden para kazandıklarını söyledi.

"BİRİ KORONADAN ÖLDÜĞÜNDE DAHA FAZLA PARA KAZANIYORLAR"

Trump, "Biri koronavirüsten öldüğünde doktorlarımız daha fazla para kazanıyor. Biliyorsunuz değil mi? Demek istediğim doktorlarımız çok zeki insanlar. Yani yaptıkları şey, 'Üzgünüm ama herkes koronavirüsten ölüyor' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca Trump, diğer ülkelerin koronavirüsü ABD'den daha az bir ölüm nedeni olarak vurguladığını savundu.

"DOKTORLAR VE HASTANELER DAHA FAZLA PARA ALIYOR"

Geçen hafta Wisconsin eyaletindeki mitingde de benzer bir iddiayı öne süren ABD Başkanı, "koronavirüsün ölüm nedeni olarak gösterilmesi halinde doktorların ve hastanelerin daha fazla para aldığını" söyledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Amerikan Tıp Derneği (AMA) Başkanı Susan Bailey, Başkan Donald Trump'ın iddialarına tepki gösterdi.

"KÖTÜ NİYETLİ VE ÇİRKİN SUÇLAMA"

Bailey, "Bir halk sağlığı krizinin ortasında doktorların koronavirüs hastalarını fazla saydıkları veya ceplerini doldurmak için yalan söylediği fikri, kötü niyetli, çirkin ve tamamen yanlış bir suçlamadır." dedi.

"BİZE SALDIRMAK YERİNE..."

Açıklamasında Trump'a tepkisini sürdüren Bailey, "Liderlerimiz, bize saldırmak ve doktorlara asılsız suçlamalar yöneltmek yerine, bilimi takip etmeli ve maske takma, el yıkama ve fiziksel mesafeyi gözetme gibi işe yaradığını bildiğimiz halk sağlığı adımlarına bağlı kalmaya teşvik etmelidir." ifadelerine yer verdi.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Geçen cuma günü 99 bin 321 yeni vakanın kaydedildiği ABD'de toplam vaka sayısı 9 milyon 402 bin 717'ye yükseldi. 236 bin 77 kişi ise hayatını kaybetti.

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