Donald Trump'tan Friedrich Merz'e: Ülkeni daha güvenli hale getir

İki liderin gerilimi farklı bir noktaya taşındı...

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Adeta bir rap savaşına dönüşen atışmada son çıkış Trump'tan geldi.

"ÜLKESİNDEKİ SORUNLARI DÜZELTMEYE ODAKLANMALI"

Merz'i beceriksizlik ile suçlayan ABD Başkanı, "Almanya Şansölyesi, Rusya/Ukrayna ile savaşı sona erdirmeye (ki bu konuda tamamen etkisiz kaldı!) ve özellikle göç ve enerji konularında ülkesini düzeltmeye daha fazla zaman ayırmalı, İran'ın nükleer tehdidinden kurtulmaya çalışanlara müdahale etmek yerine, dünyayı ve Almanya'yı daha güvenli bir yer haline getirmelidir!" dedi.

ABD'NİN AŞAĞILANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı açıklamasında ABD'nin İran karşısında bir stratejisinin olmadığını söylemişti.

Alman lider, İran'ın müzakere konusunda daha iyi olduğunu ve ABD'yi aşağıladığını iddia etmişti.

"NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR"

Bu sözler Donald Trump'ı oldukça kızdırmış ve çok sert bir yanıt gelmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı açıklamasında Almanya'nın ekonomik sorunlarına dikkat çekerek Merz için, "Ne dediğini bilmiyor" demişti.

MÜTTEFİKLER GİDEREK AZALIYOR

ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde AB ve NATO ülkeleri ile sık sık fikir ayrılığı yaşıyor.

Avrupa'yı pasiflikle suçlayan Trump, desteğini çekmek ile tehdit ederken Avrupa ise geri adım atmıyor.

SAVAŞ BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEDİ

ABD ile İran arasında devam eden savaşın etkileri Avrupa ülkelerini de kapsıyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ile artan petrol fiyatları kıtadaki akaryakıt ücretlerinin yükselmesine neden oluyor.