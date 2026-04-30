Lindsey Graham: Uluslararası mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar içindir

Açık açık itiraf...

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, gündemde geniş yankı bulacak açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Mehdi Hasan’a verdiği röportajda Khan, ABD'nin tartışılan figürlerinden biri olan Senatör Lindsey Graham, hakkında konuştu.

TEHDİTLER ALDIĞINI SÖYLEDİ

Khan, özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu iddiaları kapsamında tutuklama kararı talep etmeye hazırlanırken yoğun baskı gördüğünü söyledi.

Bu dönemde dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile ABD Senatörü Lindsey Graham gibi isimlerden de baskı ve tehditler aldığını iddia etti.

"BU MAHKEME AFRİKA VE PUTİN GİBİLER İÇİN"

Karim Khan, 1 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir konferans görüşmesinde Lindsey Graham’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni küçümseyen ifadeler kullandığını öne sürdü.

Khan’a göre Graham, "Bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar içindir. İsrail ve ABD gibi demokrasiler için değildir" dedi.

ABD MAHKEMENİN ÇOĞU KARARINI TANIMIYOR

Söz konusu ifadeler, Washington yönetiminin UCM’nin İsrailli yetkililere yönelik olası adımlarına karşı tutumunu yeniden gündeme getirdi.

Graham’ın sözlerinin, mahkemenin yalnızca bazı ülkeler için işletilmesi gerektiği yönündeki anlayışı ortaya koyduğu yorumları yapıldı.

SİYASİ BASKI İDDİASI

Khan, kendisine yönelik son süreçte yaşananların hukuki değil siyasi olduğunu savundu.

UCM’nin bağımsız bir kurum olduğunu vurgulayan Khan, güçlü devletlerin baskısına rağmen uluslararası hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini söyledi.