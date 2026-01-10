Donald Trump'tan İran paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardınan ekonomik sorunlar nedeniyle pazar ve marketlerde, satıcıların önderliğiyle başlayan gösteriler büyüyerek hükümet karşıtı eylemlere evrildi..

Ülkede 31 il ve 180 şehirde devam eden protestolarda ölü sayısı da her geçen gün yükseliyor.

13 gündür süren eylemlere ilişkin ABD'den yeni bir açıklama geldi.

"İRAN ÖZGÜRLÜĞÜ HİÇ OLMADIĞI KADAR ARIYOR"

İran'daki kaosla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, şu ifadeleri kullandı: