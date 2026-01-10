İran'ın başkenti Tahran'da cami ateşe verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 13'üncü günde devam etti.

Tahran'daki göstericiler, İran dini lideri Ali Hamaney'i hedef alarak, "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan attı.

Netblocks adlı internet gözlem grubu, İran genelindeki internet kesintisinin 36 saattir devam ettiğini aktardı.

EN AZ 65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre 28 Aralık'ta başlayan gösterilerden bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, Ayrıca 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.

CAMİ ATEŞE VERİLDİ

Kerec şehrindeki bir belediye binası ile başkent Tahran'daki Saadat Abad semtinde bulunan El-Rasul Cami ateşe verildi.

"İRAN, HALKINI UYANIK VE AKILLI OLMAYA ÇAĞIRIYOR"

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Ordu, Başkomutanın emri altında diğer silahlı kuvvetlerle birlikte düşman hareketlerini izlemenin yanı sıra ulusal çıkarları, ülkenin stratejik altyapısını ve kamu mallarını kararlılıkla koruyacak ve güvence altına alacaktır" denildi.

Açıklamada, "Bugün düşman, başka bir komplo yoluyla ve suçlu Siyonist rejimin (İsrail'in) ve düşman terörist grupların desteğiyle şehirlerde düzeni ve sükuneti bozmaya ve ülkenin kamu güvenliğini baltalamaya çalışıyor. 12 günlük savaş sırasında elleri bu milletin çocuklarının kanıyla lekelenmiş olan aynı düşman, şimdi de İran halkını destekleme bahanesiyle başka bir fitne çıkarmaya çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran'ın cesur ve bilinçli halkını uyanık ve akıllı olmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İRAN HALKINA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın cesur halkını destekliyor" ifadelerini kullandı.

RIZA PEHLEVİ: İRAN'A DÖNMEYE HAZIRIM

İran'ın 1979'da ülkeden sürgün edilen devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ise yaptığı son açıklamada, İran'daki protestoculara desteğini sürdürdü.

Pehlevi, "Amacımız artık sadece sokaklara çıkmak değil, amacımız şehir merkezlerini ele geçirmeye ve onları kontrol altında tutmaya hazırlanmaktır" dedi.

Pehlevi, Ayrıca ekonominin kilit sektörlerindeki, özellikle ulaşım, petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerindeki işçileri ve çalışanları ülke çapında greve başlamaya çağırdı.

Pehlevi, İran'a dönmeye hazırlandığını söyledi.