Donald Trump'tan Kamala Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır

AA

ABD'de seçim yarışında heyecan artıyor.

Bu süreçte Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris arasındaki atışmalar da sertleşiyor.

"BECERİKSİZ HARRİS"

ABD basınındaki haberlere göre, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, Harris'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderlerle "başa çıkma" konusunda yetersiz kalacağını savundu.

Rakibine 'beceriksiz' yakıştırması yapan Trump, savaş uyarısında bulundu.

"BİZİ 3. DÜNYA SAVAŞINA SOKAR"

Dünyanın küresel çapta bir savaşa "hiç bu kadar yakın" olmadığını dile getiren Trump, başkan olması halinde bu tür bir savaştan kaçınacağı sözünü verdi.

Trump, "Harris'i başkan yapmak milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynamak anlamına geliyor.

Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." ifadesini kullandı.