Sanae Takaichi ile Mesud Pezeşkiyan görüştü

Orta Doğu’da gerilimin ortasında dün Japonya’ya ait bir ham petrol süper tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçmişti.

Son gelişmeler ışığında Japonya ile İran arasında diplomasi trafiği devam etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yapıldı.

ANLAŞMAYA VARILMASINA YÖNELİK BEKLENTİ

Görüşmenin başında Başbakan Sanae Takaichi, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde yeniden başlamasına ve nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik beklentisini dile getirdi.

OLUMLU BİR GELİŞME OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Takaichi görüşmede, içinde 3 Japon mürettebatın bulunduğu Japonya bağlantılı bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmasını, Japon vatandaşlarının korunması boyutu da dahil olmak üzere ‘olumlu bir gelişme’ olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Başbakan Takaichi ayrıca, Japonya ve diğer Asya ülkeleri de dahil olmak üzere tüm ülkelerin gemileri için Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli geçişin bir an önce sağlanması konusunda İran'a çağrıda bulundu.

LİDERLER İLETİŞİMİ SÜRDÜRECEK

Açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ülkesinin geleceğe yönelik görüşlerini ve beklentilerini paylaştı. İki liderin gelecek süreçte de yakın iletişimi sürdürme konusunda karar kıldığı bildirildi.