Donald Trump'tan 'Mark Rutte' paylaşımı

Yaptığı ilginç paylaşımlar ile gündeme oturan ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte'nin kendisini İran konusunda net ve güçlü adımlar attığı için tebrik ettiğini iddia ettiği mesajlarını yayınladı.

RUTTE'NİN MESAJLARDA YER VERDİĞİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Rutte'nin, Trump'a attığı mesajda, "Avrupa büyük ölçüde ödeme yapacak, ki bu da onların yapması gereken bir şey, ve bu sizin zaferiniz olacak." şeklindeki ifadesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımda, Mark Rutte'nin Donald Trump'ı Avrupa'ya 'BÜYÜK bir bedel ödettiği' için övdüğü görüldü.

Trump'ın paylaşımına kullanıcılardan, "Bunu okuyunca biraz mideniz bulanıyor ama Mark Rutte, Donald Trump'ı nasıl yöneteceğini biliyor." şeklinde yortumlar yapıldı.

MARK RUTTE TARAFINDAN ATILAN MESAJLAR

Ekran görüntüleri, ABD Başkanı Trump'ın salı akşamı başlayacak NATO zirvesi için Lahey'e uçtuğu sırada Truth Social üzerinden paylaşıldı.

Mark Rutte'nin Donald Trump'a attığı mesajlar şöyle:

Sayın Başkan, sevgili Donald,



Tebrikler ve İran'daki kararlı eyleminiz için teşekkürler; bu gerçekten olağanüstüydü ve başka kimse yapmaya cesaret edemezdi. Bu, hepimizi daha güvende kılıyor.



Bu akşam Lahey'e başka büyük bir başarı için uçuyorsunuz. Kolay olmadı ama hepsini yüzde 5'e imza attırmayı başardık!



Donald, bizi Amerika, Avrupa ve dünya için gerçekten çok önemli bir ana götürdünüz. Bunu onlarca yıldır hiçbir Amerikan Başkanı başaramazdı.



Avrupa büyük ölçüde ödeme yapacak, ki bu da onların yapması gereken bir şey ve bu sizin zaferiniz olacak.



Güvenli yolculuklar ve Majesteleri'nin akşam yemeğinde görüşürüz!



Mark Rutte

TRUMP'IN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLARI

Donald Trump, daha öncesinde de dikkat çeken bir paylaşıma imza atmıştı.

Trump, paylaşımında Enerji Bakanlığı'na "Sondaj bebeğim, sondaj. Ve hemen şimdi diyorum." diye seslenmişti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Trump'ın söz konusu paylaşımına, "İlgileniyoruz. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde Amerika'nın enerji güvenliği hiç olmadığı kadar güçlü." yanıtını vermişti.