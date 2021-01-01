Euro
9.0748
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.900
1.45%
EXEN Coin
11.21
4.47%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    Donald Trump’tan son yeni yıl konuşması: Hatırlanmalıyız

    Kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını hatırlatan Trump, “İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz” dedi.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 09:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Donald Trump’tan son yeni yıl konuşması: Hatırlanmalıyız

    ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden’a devretmeden önce son yeni yıl konuşmasını yaptı.

    Trump, kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını vurgulayarak, “Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz… Yapılanlar için hatırlanmalıyız.” dedi.

    “ÇİN VİRÜSÜ” DEDİ

    Koronavirüs için “Çin virüsü” ifadesini kullanan Trump, “Normalde aşı geliştirme çalışması 10 yıl kadar sürer. Operasyon Warp Speed sayesinde, aşıyı 9 ayda geliştirdik.” dedi.

    Trump konuşmasını “En iyisi gelmek üzere” sözleriyle tamamladı.

    Donald Trump’tan son yeni yıl konuşması: Hatırlanmalıyız #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir