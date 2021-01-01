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Donald Trump’tan son yeni yıl konuşması: Hatırlanmalıyız

Donald Trump’tan son yeni yıl konuşması: Hatırlanmalıyız

Kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını hatırlatan Trump, “İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz” dedi.