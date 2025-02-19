Donald Trump'tan tüp bebek tedavisini kolaylaştıracak imza

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde tüp bebek tedavisine erişimin kolaylaştırılması ve daha uygun fiyatlı hale getirilebilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Seçim kampanyası döneminde Trump, kürtaj karşıtı açıklamalarının yanı sıra tüp bebek tedavisinin herkes için karşılanması çağrısında bulunmuştu.

YÖNETİMDE RADİKAL ŞEFFAFLIK

Trump ayrıca 'yönetimde radikal şeffaflık' başlığını içeren bir diğer kararnameye imza atarak tüm federal kurumların bütçe ve harcamalar konusunda daha şeffaf olması gerektiğini belirtti.