Donald Trump'tan tüp bebek tedavisini kolaylaştıracak imza
AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde tüp bebek tedavisine erişimin kolaylaştırılması ve daha uygun fiyatlı hale getirilebilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Seçim kampanyası döneminde Trump, kürtaj karşıtı açıklamalarının yanı sıra tüp bebek tedavisinin herkes için karşılanması çağrısında bulunmuştu.

YÖNETİMDE RADİKAL ŞEFFAFLIK

Trump ayrıca 'yönetimde radikal şeffaflık' başlığını içeren bir diğer kararnameye imza atarak tüm federal kurumların bütçe ve harcamalar konusunda daha şeffaf olması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABER Donald Trump'ın Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick'e onay
İLGİLİ HABER Trump'tan Zelensky'e görüşmelere neden davet edilmediği mesajı
ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor