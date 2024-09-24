Donald Trump'tan Zelensky'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlenen mitingde, 'Bence Zelensky, tarihin en büyük pazarlamacısı. Ülkeye her geldiğinde 60 milyon dolarla geri dönüyor' dedi.

İHA

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşan seçim nedeniyle mitinglerine ağırlık vermeye başlayan Trump, Pensilvanya'da düzenlenen yeni mitinginde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky hakkında bazı iddialarda bulundu.

"ZELENSKY DEMOKRATLARIN KAZANMASINI İSTİYOR"

Trump, Zelensky'nin kasım ayında ABD'de yapılacak seçimleri Demokratların kazanmasını istediğini söyledi.

Trump, “Bu seçimi Demokratların kazanmalarını o kadar çok istiyor ki. Ama ben farklı yapardım ve barış için çalışacağım.” dedi.

"ZELENSKY TARİHİN EN BÜYÜK PAZARLAMACISI"

Barış planı hakkında detaylı açıklama yapmayan Trump, 5 Kasım seçimlerini kazanması halinde Putin ve Zelensky'yi arayacağını ve anlaşma yapmaya teşvik edeceğini yineledi.

Trump, “Bence Zelensky, tarihin en büyük pazarlamacısı. Ülkeye her geldiğinde 60 milyon dolarla geri dönüyo.r” dedi.

New York'ta düzenlenen 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması ve katılımcılara hitap etmesi beklenen Zelensky dün yaptığı açıklamada, ABD'nin kararlı eylemlerinin gelecek yıl Rus saldırganlığının durdurulmasını hızlandırabileceğini söyledi.

DEMOKRAT VALİSİ İLE SİLAH FABRİKASINI GEZDİ

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, ABD'yi ziyaret eden Zelensky ile bir araya gelebileceğini ifade etmiş ancak henüz bir görüşmenin planlanmadığını söylemişti.

Zelensky ise hafta boyunca Pensilvanya'nın Demokrat Valisi Josh Shapiro ile birlikte Pensilvanya'daki bir silah fabrikasını ziyaret etmişti.

UKRAYNA YARDIMLARINI PARA İSRAFI OLARAK GÖRÜYOR

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımları “para israfı” olarak tanımlamıştı.

Trump ve Zelensky temmuz ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştirse de ikili, Trump'ın 2017-2021 görev süresinden bu yana yüz yüze görüşmedi.

Zelensky, Trump'ın kasım ayında seçimi kazanıp kazanamayacağı konusunda tahminde bulunamadığını kaydederek kazanması durumunda da Cumhuriyetçi adayın Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesini umduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)