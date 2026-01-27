DSÖ açıkladı: Gazze'de 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze'de ateşkese ikna oldu ancak yardım girişlerine izin vermiyor.

Gazze'de masumlar, bu kez donarak ölüyor..

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve insani yardımları engellemesi nedeniyle kış şartlarının ağırlaştığı bölgede can kayıpları artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son yaptığı açıklamasında kış mevsiminin başlamasından bu yana toplam 10 çocuğun soğuktan hipotermi geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

10 ÇOCUK SOĞUKTAN ÖLDÜ

DSÖ'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kışın başlamasından bu yana Gazze'de 10 çocuğun hipotermiden öldüğü bildirildi. Soğuk hava ve şiddetli yağmurlar yoğunlaştıkça yetersiz yalıtımlı, derme çatma yapılarda barınan çocuklar ve aileler, hava koşullarından çok az koruma ile aşırı risk altında kalıyor.

AĞIR VAKA SAYISI ARTIYOR

Kış koşulları ve aşırı kalabalığın yetersiz su ile sanitasyonla birleşmesiyle Gazze'de hastalık salgınları riskinin arttığı kaydedilen paylaşımda, akut solunum yolu enfeksiyonları ile yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren ağır vakaların sayısının da arttığına işaret edildi.

Paylaşımda, DSÖ'nün Gazze Şeridi genelinde sürekli ve engelsiz erişimin sağlanması ve temel tıbbi malzeme ile ekipmanların yanı sıra kışa hazırlık ve barınma malzemelerinin zamanında girişinin sağlanması çağrısı yinelendi.