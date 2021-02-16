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    DSÖ: Koronavirüs vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde

    Vaka sayılarına ilişkin DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan değerlendirme geldi.
    • AA
    • 16.02.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:29
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    DSÖ: Koronavirüs vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ghebreyesus, sosyal medya hesabı Twitter'dan vaka sayılarını değerlendirdi.

    "NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞTÜ"

    Dünya genelinde vaka sayısının arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü." ifadesini kullandı.

    DSÖ: Koronavirüs vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde #1

    "YANGIN SÖNMEDİ AMA..."

    Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile koronavirüse karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek." paylaşımında bulundu.

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