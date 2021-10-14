DSÖ: Koronavirüsün kökenini bulmak için son şansımız olabilir

Vuhan'da salgın konusunda araştırma yapmak isteyen DSÖ, yeni heyet oluşturdu. Yapılan açıklamada, Çin kentindeki antikor testlerinin kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından daha önce oluşturulan heyet, Çin'de koronavirüsün çıkış noktasına ilişkin çalışmalar yürütmüş, ortaya çıkan sonuç, "Laboratuvardan sızmadı. Sebebi büyük olasılıkla yarasalar." şeklinde duyurulmuştu.

Çalışmalarına devam eden DSÖ, yeni bir heyet oluşturmaya karar verdi.

DSÖ'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2 virüsünün kökenlerini belirlemek için son şansımız olabilir." denildi. Çin'den ilk vakalardan veri sağlaması istendi.

İlk koronavirüs vakaları, Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde rapor edildi. Çin, virüsün laboratuvarlarından birinden sızdığına dair teorileri defalarca reddetti ve ülkede araştırmaya ilişkin daha fazla ziyarete gerek olmadığını söylüyor.

VİRÜSÜN KÖKENİNİ ARAŞTIRMAK İÇİN 26 ÜYE SEÇİLDİ

Çarşamba günü, DSÖ'nün Yeni Patojenlerin Kökenleri Üzerine Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGO) önerilen 26 üyesi seçildi.

DSÖ'nün koronavirüs konusundaki teknik lideri Maria van Kerkhove, Çin ile iş birliği yapmayı umduklarını kaydetti.

VUHAN'DAKİ ANTİKOR RAPORLARI KRİTİK

Van Kerkhove, 2019'da Vuhan sakinlerinden elde edilen antikor raporlarının virüsün kökenini anlamak için kritik olacağını vurguladı.

"ÇİN'E DEĞİL, BAŞKA YERLERE EKİP GÖNDERİN"

Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Chen Xu, uluslararası ekiplerin daha önce Çin'e iki kez gönderildiğini ve "başka yerlere ekip göndermenin zamanının geldiğini" söyledi.

Chen, "Bilimsel araştırmaya devam edeceksek, istihbarat teşkilatları tarafından değil, bilime dayalı ortak bir çaba olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

