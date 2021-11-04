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    DSÖ’den Avrupa’ya koronavirüs uyarısı: Yarım milyon ölüm daha görebiliriz

    Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Henri Kluge, “Şubat ayına kadar bölgede koronavirüsten yarım milyon ölüm daha görebiliriz” dedi.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 16:44
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    DSÖ’den Avrupa’ya koronavirüs uyarısı: Yarım milyon ölüm daha görebiliriz

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa’daki koronavirüs durumunu, ‘çok endişe verici’ olarak değerlendirdi.

    Basın açıklaması yapan DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Henri Kluge, “Avrupa bölgesinin 53 ülkesindeki mevcut bulaşma oranı çok endişe verici. Koronavirüs vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Daha bulaşıcı olan Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da bulaşmaya hakim olmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

    AVRUPA’DAKİ SALGIN DAHA HIZLI İLERLİYOR

    Kluge, Avrupa'daki salgının dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ilerlediğini belirtti.

    Koronavirüse bağlı hastaneye yatışların bir haftada iki kattan daha fazla arttığını belirten Kluge, şu ifadeleri kullandı:

    “Bu yörüngede kalırsak şubat ayına kadar bölgede koronavirüsten yarım milyon ölüm daha görebiliriz.”

    DSÖ’den Avrupa’ya koronavirüs uyarısı: Yarım milyon ölüm daha görebiliriz #1

    MASKE KULLANIMINA VURGU

    Maske kullanımının devam etmesi çağrısında bulunan Kluge, “Eğer Avrupa’da ve Orta Asya’da maske kullanımı yüzde 95 seviyelerinde olursa, 2022 yılının Şubat ayına kadar kaybedeceğimiz yarım milyon insanın 188 binini kurtarabiliriz.” dedi.

    DSÖ’den Avrupa’ya koronavirüs uyarısı: Yarım milyon ölüm daha görebiliriz #2

    YÜZDE 55’TEN DAHA FAZLA ARTIŞ GÖSTERDİ

    Geçen hafta bildirilen yaklaşık 1 milyon 800 bin yeni koronavirüs vakası ve 24 bin can kaybıyla önceki haftaya göre Avrupa’da yüzde 6 ve Orta Asya’da yüzde 12 artış kaydedildi.

    Son 4 hafta içinde Avrupa, koronavirüs vakalarında yüzde 55'ten daha fazla yükseliş gösterdi.

    DSÖ’ye göre vakalardaki artış, yetersiz aşı kampanyaları ve koronavirüs önlemlerinin gevşemesinden kaynaklanıyor.

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