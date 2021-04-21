DSÖ'nün koronavirüs aşıları İdlib'e ulaştı

53 bin 800 doz aşının bölgeye ulaşmasıyla birlikte sağlık çalışanları, kronik hastalıkları olanlar ile 60 yaş üstündekiler aşılanacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline aşı gönderdi.

Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında İdlib'e gönderilen 53 bin 800 doz aşı, Hatay ilinin karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısında İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İDLİB'DE AŞILAMA YAPILACAK

Söz konusu aşılar 1 Mayıs 2021'den itibaren sağlık çalışanlarına, kronik hastalıkları bulunanlara ve 60 yaş üstündekilere uygulanmaya başlanacak.

İç savaş nedeniyle sağlık altyapısının büyük oranda yok olduğu İdlib'de 237 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tespit edilen 21 bin 694 vakanın ise 19 bini iyileşti.

DSÖ'nün koronavirüs aşıları İdlib'de ViDEO

AŞILARA KÜRESEL ERİŞİM PROGRAMI

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, koronavirüs aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.