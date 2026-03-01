Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu

Orta Doğu’da son yılların en ciddi gerilimi yaşanıyor..

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından Orta Doğu’daki gerilim hızla tırmanıyor.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kum, Tebriz ve diğer kritik şehirlerin hedef alındığı bildirildi.

İran da misilleme olarak İsrail ve bölgedeki ABD üslerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi, gerilim kısa sürede bölge geneline yayıldı.

DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI HASAR GÖRDÜ

İran’ın saldırısına hedef olan yerlerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Dubai Uluslararası Havalimanı oldu.

Olay yerinden gelen görüntülerde terminalin içinin yoğun toz ve dumanla kaplandığı, zemine cam kırıkları, tavan panelleri ve molozlar saçılmış olarak görülüyor.

Mağaza bölümlerindeki eşyalar yere düşerken, acil durum sirenleri de çalmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dünyanın en yoğun havalimanlarından birinde yaşanan yıkımı gözler önüne seriyor.

4 KİŞİ YARALANDI

Dubai Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Dubai Uluslararası (DXB) Havalimanı'ndaki bir yolcu salonu meydana gelen bir olayda hafif hasar almıştır ve durum hızla kontrol altına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, acil müdahale ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği ifade edilerek, "Yaralanan dört personele tıbbi müdahale sağlandı. Havalimanının büyük bölümü daha önce yolculardan tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ABU DABİ’DEKİ ZAYED ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA SALDIRI :1 ÖLÜ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Zayed Uluslararası Havalimanı’na da insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, İHA’ların önlendiği aktarılırken, düşen bir İHA enkazı nedeniyle Asya uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Dubai Medya Ofisi, şehrin üzerinde engellenen bir diğer İHA'nın Burj Al Arab otelinin dış cephesinde küçük bir yangına neden olduğunu açıklarken, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtildi.

Ayrıca, önlenen bir saldırıdan kaynaklanan parçaların Jebel Ali Limanı'ndaki rıhtımlardan birinde de yangına neden olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI BAĞDAT HAVALİMANI’NA SALDIRI

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı’na da benzer bir saldırı gerçekleştirildi.

Iraklı güvenlik kaynakları, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne yönelik bir İHA saldırısının engellendiğini bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, Victoria Üssü'ndeki hava savunma sistemleri üsse yaklaşmaya çalışan bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek herhangi bir zayiat oluşmadan başarıyla düşürdü.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Zikar ve Basra vilayetlerinde toplam 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamasının hemen ardından yaşanan son saldırı ile Irak genelinde son birkaç saat içinde etkisiz hale getirilen İHA sayısı 10'a yükseldi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.