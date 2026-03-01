ABD-İsrail'den İran'a operasyon: Şabat günü saldırı beklenmiyordu iddiası

Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor..

ABD ve İsrail güçleri, İran’a yönelik koordineli bir askeri operasyon başlattı.

Tahran ve diğer kritik bölgelere “önleyici saldırı” düzenlendiği duyuruldu.

İran yönetimi, saldırılara karşılık balistik füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattı.

TRUMP: HAMANEY ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump saldırılar sonrasında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü açıkladı.

Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü" dedi.

İRAN’DA ÜST DÜZEY TOPLANTIYA SALDIRI

İran’dan gelen ve henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Beyt-i Rehberi’de gerçekleştirilen üst düzey toplantı sırasında bir füze saldırısı düzenlendi.

İddiaya göre toplantıya İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve üst düzey isimler katılıyordu.

Saldırı sonrası toplantıya katılan isimlerden kimsenin kurtulamadığı ileri sürüldü.

“ŞABAT’TA SALDIRI BEKLENMİYORDU”

ABD merkezli Fox News’e konuştuğu belirtilen bir yetkili ise saldırının zamanlamasına dikkat çekti.

Yetkili, İran liderliğinin Cumartesi sabahı toplantı halinde olduğunun öğrenilmesi üzerine İsrail ve ABD’nin harekete geçtiğini söyledi.

İddiaya göre İran tarafı, Ramazan ayı ve Şabat günü nedeniyle gündüz saatlerinde böyle bir saldırıyı beklemiyordu.

Toplantının daha derin ve korunaklı bir sığınakta değil, daha az güvenlikli bir noktada yapıldığı da öne sürüldü.