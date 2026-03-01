Hamaney’in ölümünün ardından Suriye'de kutlama sesleri

ABD ve İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok kentte İran’a ait stratejik hedefler hava ve füze saldırılarıyla vuruldu.

İran Kızılayı, 24 eyalette 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD VE İSRAİL: HAMANEY ÖLDÜ

ABD Başkanı Donal Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde ise İran lideri Hamaney'in öldüğünü yazdı.



Haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği belirtildi.

SURİYE'DE 'HAMANEY ÖLDÜ' KUTLAMASI

Hamaney'in ölüm haberinin ardından ise Suriye'nin Humus kentinde havai fişeklerle kutlama yapıldı.

Görüntülerde kalabalığın havai fişeklere korna çalarak eşlik ettiği görüldü.

REJİM KARŞITI MUHALİFLERDEN KUTLAMA

Hamaney'in öldüğü yönündeki haberlerin ardından İran ve İsrail'den benzer görüntüler geldi.

İsrailliler ve İran'da rejim karşıtı muhalifler kutlama yaptı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.