Dubai’de Burj el-Arab’a İran füzesi isabet etti

ABD ve İsrail, İran’a yönelik kapsamlı bir ortak askeri operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde hava saldırıları düzenlendi, kritik askeri ve stratejik hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Saldırılar, İran’ın nükleer altyapısı, komuta merkezleri ve güvenlik tesislerini hedef aldı.

İran’ın ABD ve İsrail üslerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misilleme yaptığı kaydedildi.

DUBAİ’DE BURJ EL-ARAB OTELİNE FÜZE İSABET ETTİ, YANGIN ÇIKTI

İran’ın ABD ve İsrail üslerine yönelik misilleme saldırıları sürerken, fırlatılan füzeler Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan dünyaca ünlü Burj el-Arab oteline isabet etti.

Saldırının ardından otelde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.