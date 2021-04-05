Dubai’de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın çekimleri için çıplak poz veren kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelen balkonunda çıplak poz veren bir grup kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Dubai polisi, yapılan açıklamada, 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığını ve savcılığa sevk edildiklerini belirtti.

Yerel medya da bir grup kadının, ünlü bir firmaya ait çekimleri nedeniyle çıplak poz verdiğini aktardı.

BİNER STERLİN CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan kadınların, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği belirtildi.

Dubai’de çıplak poz veren kadınlara polis baskını ViDEO





