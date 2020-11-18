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    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

    En fazla iyileşenler Hindistan, ABD ve Brezilya'da kaydedildi.
    • AA
    • 18.11.2020 - 12:26
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 12:29
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    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

    Koronavirüs salgınından kurtulanlara ilişkin son veriler belli oldu.

    Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 39 milyonu aştı.

    39 MİLYON 2 BİN 391 KİŞİ İYİLEŞTİ

    Son verilere göre, dünyada virüs bulaşan 39 milyon 2 bin 391 kişi iyileşti. En fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

    ABD, BREZİLYA, RUSYA...

    Hindistan'da 8 milyon 335 bin 109, ABD'de 7 milyon 87 bin 796 ve Brezilya'da 5 milyon 361 bin 592 kişi virüsü yenmeyi başardı.

    İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 501 bin 83'e, Arjantin'de 1 milyon 148 bin 833'e ve Kolombiya'da 1 milyon 118 bin 902'e ulaştı.

    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti #1

    TÜRKİYE'DE İYİLEŞENLERİN SAYISI

    Türkiye'de, 9 Kasım itibarıyla koronavirüs tespit edilen 359 bin 63 kişi sağlığına kavuştu.

    Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 55 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 344 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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