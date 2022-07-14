Dünya, İstanbul'da düzenlenen tahıl koridoru zirvesini konuşuyor

Uluslararası medya kuruluşları, toplantıdan çıkan sonuçları okurlarına aktardı. Erdoğan-Putin görüşmesi hatırlatılarak, Türkiye'nin oynadığı kritik role dikkat çekildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tonlarca tahıl ürünü, Ukrayna limanlarından çıkarılmayı bekliyor.

Türkiye, Karadeniz üzerinden oluşturulması planlanan güvenli tahıl koridoruna dair görüşmeler kapsamında, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) buluşturan kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye devrede

Dünyanın gözü kulağı, Türkiye'nin devreye girmesiyle bulunması hedeflenen çözümde.

Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna tahılının ihracına ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulacak

Üç ülkenin yanı sıra BM yetkililerinin, Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın tahıl ihracatını yeniden başlatma planının önemli yönleri üzerinde el sıkıştığı belirtildi.

Toplantıda, tahıl sevkiyatlarının denetlenmesiyle ilgili İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulması konusunda anlaşma sağlandığına dikkat çekildi.

Erdoğan-Putin görüşmesine işaret ettiler

Yetkililerin verdiği bilgiye işaret edilerek, görüşmelerin, tahılın Ukrayna limanlarından nasıl ihraç edilebileceğine ilişkin parametreler üzerinde bir anlaşmayla sonuçlandığı, ancak Batılı bir yetkiliye göre, anlaşmanın, Moskova tarafından imzalanması gerektiği kaydedildi.

Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak görüşmede bunun gerçekleşebileceğine inanıldığı aktarıldı.





Tahıl ihracatı anlaşması imzalanacak

Reuters, "Ukrayna tahıl ihracatı anlaşması önümüzdeki hafta imzalanacak" başlığıyla gelişmenin ayrıntılarını paylaştı.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in, gelecek hafta Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını yeniden başlatmayı amaçlayan bir anlaşma imzalayacağı belirtildi.

Ukrayna ve Rusya'nın konumu

Haberde, Ukrayna ve Rusya'nın, başlıca küresel buğday tedarikçileri olduğu ve Rusya'nın aynı zamanda büyük bir gübre ihracatçısı olduğu hatırlatıldı.

Ukrayna'nın ise önemli bir mısır ve ayçiçek yağı üreticisi konumunda yer aldığına dikkat çekildi.

"Açlığı hafifletmek için umut ışığı"

France 24, "engellenen" tahıl ihracatının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletme çabaları kapsamında önemli ilerlemenin kaydedildiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görüşmelerin "insanların acılarını dindirmek ve dünya çapında açlığı hafifletmek için bir umut ışığı sağladığını" söylediği notuna yer verildi.



