Dünya Kupası’nda müzik şöleni sunulacak

Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a gidecek olan taraftarları eğlenceli günler bekliyor. Bu kapsamda konserler verilecek, gezici performanslar sergilecek...

Dünyaca ünlü sanatçılar Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona ve Calvin Harris, FIFA Sound kadrosunun bir parçası olarak Katar 2022 FIFA Fan Festivali ana sahnesinde olacak.

22 Kasım'da Diplo (ABD), 23 Kasım'da Kizz Daniel (Nijerya), 29 Kasım'da Nora Fatehi (Kanada), 1 Aralık'ta Trinidad Cardona (ABD) ve 10 Aralık'ta Calvin Harris (İskoçya), Doha'daki Al Bidda Park'taki turnuvanın 29 günü boyunca FIFA Taraftar Festivali'nde performanslarını sergileyecek.

Hepsi taraftar için

FIFA Taraftar Festivali, gerçek bir festival ortamında müzik, eğlence, yerel kültür, yemek, oyunlar ve yaşam tarzının en iyilerini deneyimlerken, futbola olan ortak tutkularını kutlamak için taraftarlara yeni yollar sağlayacak.

FIFA'nın Eğlence Yöneticisi RedOne, “Güzel oyunu kutlamak ve gerçekten heyecan verici bir atmosfer yaratmak için dünyanın en büyük sanatçılarından bazılarını Doha'da bir sahnede bir araya getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu sanatçılar farklı geçmişlere ve müzik türlerine sahip olsalar da, hayranlarımız gibi ortak bir müzik ve futbol tutkusuyla birbirlerine bağlılar. FIFA Taraftar Festivali'nde her tür hayran için bir şeyler olacak ve bizi bekleyenler için heyecanlıyız.” diye konuştu.

Gezici performanslar olacak

Katar ayrıca, bu yılki FIFA Dünya Kupası sırasında çok çeşitli kültürel ve eğlence seçeneklerine ev sahipliği yapacak ve 90'dan fazla özel etkinlik düzenlenecek.

Doha Corniche, her gün 70 binden fazla hayrana ev sahipliği yapma kapasitesiyle 6 km'lik güzergahı boyunca gezici performanslar, kültürel etkinlikler, yiyecek-içecek tezgahları ve perakende satış mağazaları ile en büyük hayran destinasyonlarından biri olacak.

“Katar'a Hoş Geldiniz” gösterisi

Diğer etkinlikler arasında, Katar 2022 Resmi Müziği, Katarlı besteci Wael Binali ve Katar Filarmoni Orkestrası'ndan müziklerin yer alacağı, dünyanın en büyük su ve piroteknik gösterilerinden biri olan günlük “Katar'a Hoş Geldiniz” gösterisi yer alacak.

Ras Abou Aboud 974 Beach Club, Lusail South Promenade'deki Hayya Fan Zone ve MDL Beast dans müziği tarafından Arcadia Spectacular ve ARAVIA gibi Al Maha Island Lusail'deki tema parkı gezileri ve diğer cazibe merkezleri de hayranlara açık olacak festivaller.

DHA'nın haberine göre Last-Mile Kültürel Aktivasyonları ayrıca 21 lokasyonda 6 binden fazla performans içerecek ve stadyumlara gidenler için eğlence sunacak.