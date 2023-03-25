Dünya Saati etkinliğinden bugün ışıklar, Türkiye için kapatılıyor Her yıl iklim krizine dikkat çekmek için düzenlenen Dünya Saati etkinliğinde bu yıl, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anılacak.

DHA

İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında iklim krizine farkındalık yaratmak için başlatılan ve yıllar içinde giderek yayılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliği bugün gerçekleştirilecek.

Dünya Saati olarak adlandırılan ve her yıl mart ayının son cumartesi günü yapılan etkinlik, bu yıl Kahramanmaraş merkezli ve 50 binin üzeri kişinin hayatının kaybettiği depremler için yapılıyor..

Işıklar kapatılarak depremde hayatını kaybedenler anılacak

Türkiye’deki ışıklar 20.30’da deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak için kapatılacak.

"Kayıplarımızı anıyoruz"

WWF Türkiye tarafından ilgili web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: