Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportuna şimdilik sıcak bakmıyoruz

Aşılarla ilgili soru işaretleri olduğunu belirten DSÖ Sözcüsü Harris, aşı pasaportuyla ilgili yorumda bulundu.

Koronavirüs salgını döneminde uluslararası seyahatin "yeni normal" olarak yapılabilmesi için aşı pasaportu önerisi tartışılıyor.

Bazı ülkeler, aşı pasaportu sayesinde ülkeler arasındaki seyahatlerin tekrar eski haline dönebileceğini savunuyor.

DSÖ'NÜN AŞI PASAPORTU YORUMU

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili açıklama geldi. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, koronavirüs aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.

"İKİ BÜYÜK SORUN VAR"

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, bazı ülkelerin uluslararası seyahatlerde uygulamaya koymak istediği "aşı pasaportuna" ilişkin soruları cevaplayan Harris, "Aşı pasaportlarında iki büyük sorun var. Şu anda, aşı olmanın başkalarına virüs bulaşmasını engelleyip engellemediğini söyleyecek yeterli veriye sahip değiliz." dedi.

"AŞIDA HAKKANİYET SORUNU ÖNEMLİ"

Harris, "aşı pasaportu" uygulamasındaki ikinci sorunun ise koronavirüs aşılarındaki adaletsiz paylaşım olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var. Dolayısıyla aşıda hakkaniyet sorunu da önemli. Nihayetinde, (aşıların) bulaşı engelleyip engellemediğini bildiğimizde ve (aşılarda) daha fazla hakkaniyet olduğunda, bu (aşı pasaportu) gelecekte çok önemli olabilecek bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Harris, Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısının acil kullanımına ilişkin onayın nisan sonuna kadar verilebileceğini aktardı.

Harris, bu aşılara onay verilmesine ilişkin gecikmenin daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.