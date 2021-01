Dünya ülkelerinde korona aşılamasındaki son durum

Koronavirüs aşılarının uygulanmasına izin veren ülkelerde belli kriterlere göre aşılama işlemleri başladı. Şu ana kadar en fazla aşı yapan ülke 9 milyon doz ile Çin oldu.

Dünyada koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda birçok ülkede aşılar uygulanmaya başladı.

Ancak aşılama tahmin edilenden daha yavaş gidiyor.

DÜNYA GENELİNDE 23 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

7,5 milyar nüfusu olan dünyada şu ana kadar sadece 23,5 milyon doz aşı yapılmış durumda. Bu aşılamanın hızla başladığı ülkelerde bile toplumsal bağışıklık için gerekli orana çok uzak.

FAZLA AŞI ÇİN'DE YAPILDI

En fazla doz aşı uygulanan ülkeler sıralamasına baktığımızda birinci sırada yaklaşık 1,4 milyarlık nüfuslu Çin var.

Çin'de şimdiye kadar sadece 9 milyon doz aşı yapıldı.

ABD'DE 7 MİLYONA YAKIN AŞI YAPILDI

Çin'i pandemiden en fazla etkilenen ülke olan ABD takip ediyor.

330 milyon nüfuslu ABD'de şimdiye kadar 6,69 milyon doz aşı uygulandı.

İSRAİL ÜÇÜNCÜ SIRADA

Üçüncü sırada aşı yarışında çok hızlı davranan İsrail bulunuyor. 8,8 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 1,69 milyon doz aşı yapılmış durumda.

İNGİLTERE GERİDE KALDI

Dördüncü sırada son günlerde vaka ve can kaybı rekorları kıran İngiltere yer alıyor. 66 milyon nüfuslu İngiltere'de şimdiye kadar uygulanan aşı miktarı 1,32 milyon doz.

BAE'DE DE AŞILAMA BAŞLADI

Beşinci sıradaki 9,6 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

NÜFUSA ORANLA UYGULANAN DOZ MİKTARI

Doz miktarı olarak listede Çin birinci sırada gözükse de, nüfusa oranla yapılan aşı dozu listesine bakıldığında, sıralama değişiyor.

8,8 milyon nüfuslu İsrail'de her 100 kişiye 19,5 doz yani yaklaşık 20 doz aşı yapılmış durumda. Böylelikle İsrail dünyada nüfusuna oranla en fazla aşılama yapılmış ülke konumunda bulunuyor.

İkinci sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri var. 9,6 milyon nüfusa sahip ülkede her 100 kişiye 10 doz aşı yapıldığı görülüyor.

1,5 milyon nüfuslu Bahreyn'de her 100 kişiye uygulanan doz miktarı 4,95 yani yaklaşık 5 doz.

Dördüncü sırada ise geçtiğimiz hafta hem günlük vakalar hem de can kaypılarında rekorlar kıran ABD bulunuyor. 328 milyon nüfuslu ülkede her 100 kişi başına şimdiye kadar 2 dozun biraz üzerinde aşı uygulanmış.



İngiltere ise her 100 kişiye 1,94 doz yani yaklaşık 2 doz aşı yapıldığı görülüyor.

Türkiye'de ise Çin'den gelen 3 milyon dozluk aşının inceleme süreci yeni haftada tamamlanacak. Eğer aşı güvenirlilik testlerini geçerse, aynı hafta aşılama başlayacak.