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    Dünyada bir ilk: Karda mikro plastik bulundu

    Yeni Zelandalı bilim insanları, bugün Antarktika’da taze yağan karda ilk defa mikro plastik bulduğunu duyurdu. Bu çalışmanın, dünyada bir ilk olduğu vurgulandı.
    • 08.06.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 16:26
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    Dünyada bir ilk: Karda mikro plastik bulundu

    Yeni Zelanda merkezli Canterbury Üniversitesi’nden bilim insanları, Antarktika'daki yeni yağan taze karda mikro plastiklerin keşfini doğrulayan dünyanın ilk çalışmasını yayınladı.

    Çoğu kişi tarafından Antarktika’nın el değmemiş bir yer olarak var sayıldığı ancak bir pirinç tanesinden bile daha küçük mikro plastiklerin küresel kirlenme sebebiyle dünyanın bu bölgesine ulaştığı ifade edildi.

    Kar ve buzun erimesini hızlandırıyor

    Araştırmalar, mikro plastiklerin çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu (organizmalardaki büyümeyi, üremeyi ve genel biyolojik işlevleri sınırlandırmanın yanı sıra insanlar için olumsuz etkileri olduğunu) tespit etmişti.

    Daha geniş bir ölçekte ele alındığında, Antarktika’daki havada mikro plastik parçacıkların varlığının, kar ve buzun erimesini hızlandırarak iklimi etkileme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

    Dünyada bir ilk: Karda mikro plastik bulundu #1

    Her numunede mikro plastiklere rastlandı

    Canterbury Üniversitesi doktora öğrencisi Alex Aves, 2019'un sonlarında Antarktika'daki Ross Buz Rafı’ndan kar örnekleri topladı ve laboratuvar analizine gönderdi.

    Ekip, Antarktika’nın 19 bölgesinden numune toplandıklarını ve her numunede mikro plastiklere rastladıklarını belirtti.

    Dünyada bir ilk: Karda mikro plastik bulundu #2

    Denizdeki orandan daha fazla

    DHA’da yer alan habere göre bilim insanları, erimiş kar litresi başına tespit edilen mikro plastiğin ortalama 29 mikro plastik parçacık olduğunu vurgulayarak bunun denizdeki orandan daha fazla olduğunu ifade etti.

    Basın açıklamasında “Antarktika'daki en büyük istasyon olan Ross Adası, Scott Üssü ve McMurdo İstasyonu'ndaki bilimsel üslerin hemen yanında, mikro plastiklerin yoğunluğu, İtalyan buzul enkazında bulunanlara benzer, yaklaşık 3 kat daha yüksekti. En yaygını meşrubat şişeleri ve giysi yapımında kullanılan PET olmak üzere 13 farklı plastik türü bulundu.” denildi.

    Dünyada bir ilk: Karda mikro plastik bulundu #3


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