Dünyada her 6 yaşlıdan biri istismara uğruyor

Dünyada her 6 yaşlıdan biri istismara uğruyor

DSÖ, 60 yaş ve üzerindeki kişilerin gelecek yıllarda iki katına çıkacağını ifade ederek, her 6 yaşlıdan bir tanesinin istismarın bir şekline uğradığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

2015 yılında 900 milyon olan 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2050'de yaklaşık iki milyara çıkacağını belirten DSÖ, her 6 yaşlıdan bir tanesinin istismarın bir şekline uğradığını vurguladı.

Terk edilme, haysiyet, saygı kaybı…

Bu istismarların arasında; fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal istismarın yanı sıra finansal ve maddi istismar, terk edilme, ihmal, ciddi haysiyet ve saygı kaybı olduğu ifade edildi.

Huzurevlerinde istismar

Yaşlıların istismar edilmesinin bir insan hakkı ihlali olduğuna dikkat çeken DSÖ açıklamasında, “Huzurevlerinde ve diğer uzun süreli bakım tesislerinde çalışan her üç personelden ikisi, geçen yıl içinde istismarda bulunduğunu kabul etti.” ifadelerine yer verildi.

‘Takipçisi olun’

DHA'da yer alan habere göre DSÖ, bu istismarın önlenmesi için öncelikle ‘yaşlı ayrımcılığı’ ile her alanda savaşılması gerektiğini belirterek, yaşlıların istismara uğradığı vakalarda takipçi olunması gerektiğini ifade etti.