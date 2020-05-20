Dünyada korona bulaşanların sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 5 milyon 599'a ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımı devam ediyor...

Dünya genelinde virüse yakalanan kişi sayısı 5 milyon 599'a yükseldi.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

En fazla vaka ABD'de görülürken, ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 570 bin 583'e ulaştı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Rusya (308 bin 705), İspanya (278 bin 803), Brezilya (271 bin 885), İngiltere (248 bin 818), İtalya (226 bin 699), Fransa (180 bin 809) ve Almanya (177 bin 827) oldu.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı ise 151 bin 615’e ulaştı.

50 BİNDEN FAZLA VAKA OLAN ÜLKELER

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (124 bin 603), Hindistan (106 bin 886), Peru (99 bin 483), Çin (82 bin 965), Kanada (79 bin 112), Suudi Arabistan (59 bin 854) Belçika (55 bin 791) ve Meksika (54 bin 346)."