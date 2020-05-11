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    Dünyada koronadan iyileşenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı

    Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı, dünya genelinde 1,5 milyonu geçti.
    • AA
    • 11.05.2020 - 11:54
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    Dünyada koronadan iyileşenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı

    Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 500 bin 181 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

    En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (256 bin 336), İspanya (176 bin 439), Almanya (145 bin 600), İtalya (105 bin 186), İran (86 bin 143) ve Çin (78 bin 144) oldu.

    ÜLKEMİZDE 92 BİN 691 KİŞİ İYİLEŞTİ

    Türkiye'de de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 92 bin 691'e ulaştı.

    Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 196 bin 193'e ulaşırken, virüs nedeniyle 284 bin 33 kişi hayatını kaybetti.

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