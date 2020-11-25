Dünyada koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti

En fazla vaka ABD'de görülürken, bu ülkeyi sırasıyla Hindistan, Brezilya ve Fransa izledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kaynaklı vakalarda artış devam ediyor.

"Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Vuhan kentinden dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.

VAKA SAYILARI

ABD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan, 6 milyon 121 bin 449 ile Brezilya, 2 milyon 153 bin 815 ile Fransa, 2 milyon 138 bin 828 ile Rusya, 1 milyon 614 bin 126 ile İspanya, 1 milyon 538 bin 794 ile İngiltere, 1 milyon 171 441 ile İngiltere, 1 milyon 455 bin 22 ile İtalya, 1 milyon 381 bin 795 ile Arjantin, 1 milyon 262 bin 494 ile Kolombiya ve 1 milyon 60 bin 152 ile Meksika izliyor.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi, 41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.