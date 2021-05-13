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    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri

    Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen Ramazan Bayramı için dünyanın çeşitli ülkelerindeki yüz binlerce Müslüman, bu sabah bayram namazı kıldı.
    • AA
    • 13.05.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 10:34
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    Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayının bitmesiyle birlikte gelen Ramazan Bayramı, tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

    Birçok ülkede koronavirüse karşı alınan tedbirler gölgesinde geçen Ramazan bayramı için bayram namazı Müslümanlar tarafından kılındı.

    KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE BAYRAM NAMAZI

    Kimi ülkelerde sıkı tedbirlerle gerçekleşen bayram namazı yalnızca camilerde kılınırken, kimi ülkelerde de geniş cami avlularında eda edildi.

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #1

    NAMAZ SONRASI BAYRAMLAŞMA

    Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde coşkuyla karşılanan bayram namazı sonrasında denetim gerçekleştirilmeyen bölgelerde bayramlaşmalar yapıldı.

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #2

    DÜNYANIN HER YERİNDE MÜSLÜMANLAR COŞKUYLA KARŞILADI

    Mescid-i Aksa'da bugün binlerce Müslüman bayram namazı kılarken, Irak, Malezya, Afganistan, Almanya, Avusturya, KKTC, Suriye, Filistin gibi birçok ülkeden de renkli görüntüler geldi.

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #3

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    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #39

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #40

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #41

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #42

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #43

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #44

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #45

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #46

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #47

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #48

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #49

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #50

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #51

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #52

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #53

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #54

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #55

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #56

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #57

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #58

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #59

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    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #61

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #62

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #63

    Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri #64

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