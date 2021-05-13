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Dünyadaki Müslümanlardan bayram namazı görüntüleri
- AA
- 13.05.2021 - 09:44
- Güncelleme : 13.05.2021 - 10:34
Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayının bitmesiyle birlikte gelen Ramazan Bayramı, tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.
Birçok ülkede koronavirüse karşı alınan tedbirler gölgesinde geçen Ramazan bayramı için bayram namazı Müslümanlar tarafından kılındı.
KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE BAYRAM NAMAZI
Kimi ülkelerde sıkı tedbirlerle gerçekleşen bayram namazı yalnızca camilerde kılınırken, kimi ülkelerde de geniş cami avlularında eda edildi.
NAMAZ SONRASI BAYRAMLAŞMA
Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde coşkuyla karşılanan bayram namazı sonrasında denetim gerçekleştirilmeyen bölgelerde bayramlaşmalar yapıldı.
DÜNYANIN HER YERİNDE MÜSLÜMANLAR COŞKUYLA KARŞILADI
Mescid-i Aksa'da bugün binlerce Müslüman bayram namazı kılarken, Irak, Malezya, Afganistan, Almanya, Avusturya, KKTC, Suriye, Filistin gibi birçok ülkeden de renkli görüntüler geldi.