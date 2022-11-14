Dünyadan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajları

Taksim Beyoğlu'nda yaşanan ve ölü ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili birçok ülkenin lideri baş sağlığı mesajı yayınlayarak Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 yaralıdan 39'unun tedavilerinin ardından taburcu olduğu açıklandı.

Meydana gelen patlama dünyanın da gündeminde. Birçok devlet büyüğünden ve çeşitli mercilerden baş sağlığı mesajları geldi.

Gelen taziye mesajlarından bazıları şu şekilde:

Aliyev: "Kardeş Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına derin taziyelerimi sunuyorum"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi.

Mektupta, "İstanbul'un merkezinde gerçekleştirilen hain bir patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden sarstı. Meydana gelen facia ile ilgili olarak size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum" denildi.

Tatar: "Şahsım ve halkım adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tatar mesajında, "İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Yaşanan hain saldırı sonucu yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar dilerken, şahsım ve halkım adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.





Pakistan: "Kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimizi iletiyoruz"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatlarını kaybeden kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerini iletiyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ise, söz konusu patlama nedeniyle “derin üzüntü duyduğunu" ve Pakistan'ın Türk halkıyla "tam dayanışma" içinde olduğunu aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky sosyal medya hesabından İstanbul’daki patlamayla ilişkin Türkçe ve Ukraynaca taziye mesajı yayınladı.

Mahmud Abbas: " Filistin’in Türkiye’ye desteği tam "

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İstanbul’daki patlamayla ilgili Türkiye’ye taziyelerini sundu.

Abbas, saldırıyı kınayarak Filistin’in Türkiye’ye desteğinin tam olduğunu belitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve özellikle saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini ileten Abbas, yaralılara ise acil şifa diledi.





Zelensky: "Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır"



Zelensky, “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır” dedi.

Macron: "Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan saldırıya uğradı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da Türkçe bir taziye mesajı paylaşarak, "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da olayla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çok sayıda can kaybına yol açan İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa terörizme karşı Türkiye ile dayanışma içindedir” denildi.

Miçotakis: "Türkiye'deki menfur saldırı haberiyle şok oldum ve üzüldüm"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye'deki menfur saldırı haberiyle şok oldum ve üzüldüm. Yaralılara acil şifalar diliyor, kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı @RTErdogan ve Türk halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yunanistan, terörün her türlüsünü kesin olarak kınıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan terörü kesin bir dille kınıyor. Türk hükümetine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.



Stoltenberg: "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir"



İstanbul’daki patlamanın ardından NATO, Türkiye’ye taziyelerini sundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki saldırıya ilişkin görüntüleri şok edici olarak nitelendirerek, “Düşüncelerim sizinle. Etkilenen herkese ve Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir'' ifadelerini kullandı.

Meloni: "Masum vatandaşların ölümü nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletmek istiyorum"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç, yaşanan saldırı ve masum vatandaşların ölümü nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletmek istiyorum” dedi.

Steinmeier : "Bu şok anında biz Almanlar, İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız"



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “İstanbul'daki yıkıcı patlama haberi beni sarstı. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte ve tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu şok anında biz Almanlar, İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız” dedi.

Lapid: "Birlikte, terörün başını kaldırdığı her yerde güçlü bir şekilde savaşacağız"

İsrail Başbakanı Yair Lapid ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziyelerini sundu.

Lapid, "İsrail Hükümeti adına, İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Türk halkına taziyelerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk hükümetine de desteğimi iletiyorum. Birlikte, terörün başını kaldırdığı her yerde güçlü bir şekilde savaşacağız” dedi.

Mısır, İstanbul'daki patlamayı güçlü şekilde kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ile İstanbul’daki patlamayı en güçlü şekilde kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti.

Zeyd, Mısır’ın saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne içten taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifa diledi.

Mısır'ın, nedenleri ne olursa olsun her türlü şiddeti ve terörü reddeden kararlı duruşunu vurgulayan Zeyd, tüm dünya ülkelerini bu nefret uyandıran olguya karşı birleşmeye ve maddi manevi her türlü kaynağın kurutulması çağrısında bulundu.

Kenani: "Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti ve halkının yanındayız"



İran’ın resmi haber ajansı İRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İstanbul Beyoğlu'nda çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin başsağlığı dileğinde bulundu.

Kenani, mesajında, "Türkiye'nin ve Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti ve halkının yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Kenani, başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Türk hükümetine ve halkına taziyelerini sundu.

Lukaşenko: "Bu aşağılık ve insanlık dışı eylemi sert bir şekilde kınıyoruz"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko taziye mesajında, İstanbul'da meydana gelen ve can kaybına yol açan korkunç patlama haberinin Belarus'ta büyük acı ve üzüntüyle karşılandığını kaydetti.

Lukaşenko, "Belarus halkı adına ve kendi adıma, bu trajediyle bağlantılı olarak derin başsağlığı dileklerimizi kabul edin. Belarus Cumhuriyeti, hiçbir gerekçesi olmayan ve olamayacak olan bu aşağılık ve insanlık dışı eylemi sert bir şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, kurbanların aileleri ve yakınlarına da destek sözlerini ileterek, trajik olayda yaralananlara acil şifalar diledi.