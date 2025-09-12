Dünyanın en iyi şirketleri açıklandı! Türkiye’den 6 şirket listeye damga vurdu

ABD merkezli TIME dergisi ve Statista iş birliğiyle yapılan çalışma sonucunda 2025 yılına ait “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesi yayımlandı.

Toplamda 50 farklı ülkeden 200 binden fazla katılımcının görüşleriyle birlikte oluşturulan listeye Türkiye’den dahil olan şirketler sıralamalarıyla damga vurdu.

Listede yer alan şirketler, araştırmada finansal performans, çalışan memnuniyeti ve sürdürebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Bakın bu kriterlere göre dünyanın en iyi şirketleri hangileri oldu…

ZİRVENİN SAHİBİ YAPAY ZEKA ŞİRKETİ OLDU

Bu yıl piyasa değeri 4 trilyon doları aşarak tarihte bir ilke imza atan halka açık şirket Nvidia, listenin zirvesindeki yerini aldı.

Şirketin başarısında, yapay zekâya yönelik hızla artan talep ile oyun sektöründen elde edilen yüksek gelirler öne çıkarken, ilk 10’a giren diğer şirketler de dikkatleri üzerine çekti. İşte dünyanın önde gelen 10 şirketi:

1-Nvidia Corp – ABD

2- Microsoft – ABD

3- JPMorgan Chase – ABD

4- Alphabet – ABD

5- Amazon – ABD

6- Meta – ABD

7- Volkswagen Group – Almanya

8- BBVA – İspanya

9- Airbus – Hollanda

10- Cigna Corporation – ABD

TÜRKİYE’DEN 6 ŞİRKET LİSTEYE GİRDİ

Yapılan araştırmada Türkiye’den de 6 büyük şirket listeye girmeyi başardı. Sıralamada dikkat çeken Türk şirketleri ise şöyle sıralanıyor:

Sabancı Holding – 131. sıra

Koç Holding – 161. sıra

Turkcell – 219. sıra

Türk Hava Yolları (THY) – 314. sıra

Türk Telekom – 441. sıra

Zorlu Holding – 501. sıra