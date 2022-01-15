EastMed Boru Hattı'nın fiyasko çıkacağı TRT World belgeselinde anlatıldı

ABD, EastMed projesine sıcak bakmadığını açıklaması, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. TRT World'ün hazırladığı belgeselde, projenin zorluğuna dikkat çekildi.

Doğu Akdeniz'de enerji konusunda Türkiye'yi devre dışı bırakmayı amaçlayan Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi (EastMed) sekteye uğradı.

2020 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi liderleri arasında boru hattına ilişkin anlaşmaya imzalar atılsa da ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Yunan kamuoyunda hayal kırıklığına yol açtı.

"JEOPOLİTİK FİYASKO"

Birçok yayın organında, ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattından desteğini çektiğine ilişkin haberler yer alırken, "Jeopolitik bir fiyasko", "ABD, EastMed'i sabote ediyor" gibi başlıklar öne çıktı.

TRT World'ün hazırladığı "The Pipe Dream" (Boru Hattı Hayali) adlı belgesel de projenin zorluğuna dikkat çekildi.

TRT WORLD BELGESELİNDE ANLATILDI

Belgeselde, İsrail'den başlaması planlanan hattın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gideceği ve buradan Yunanistan'a ulaşmasının planlandığı kaydedildi.

Hattın Yunanistan'dan İtalya'ya gitmesi yönünde görüş oluştuğu belirtildi, ancak uzunluğu nedeniyle projeyle ilgili meselenin ekonomik ve teknolojik olduğuna vurgu yapıldı. Belgeselin tamamı buraya tıklanarak izlenebilir.

ABD: SICAK BAKMIYORUZ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, EastMed projesine artık sıcak bakmadıklarını açıkladı.

ABD yönetiminin yenilenebilir enerji projelerini öncelediği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EASTMED'DEN DAHA UCUZ VE DAHA ÖNCE BİTİRİLECEK PROJELER VAR"

"ABD, iklimle ilgili önceliklerine uygun olarak fosil yakıt altyapısına dayalı yeni projelere eleştirel şekilde bakmaktadır. Ayrıca enerji güvenliği ve doğalgaz tedarikinin çeşitlendirilmesi anlamında Alexandroupoli LNG Terminali (FSRU) ve Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki bağlantı hattı projesi, EastMed boru hattı projesinden daha ucuz ve daha önce bitirilecek projelerdir."





SOBACI: TÜRKİYE OLMADAN HAREKET EDİLEMEYECEĞİNİ VURGULUYOR

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, söz konusu belgesel ve Washington'ın kararının ardından "Ülkemizin uluslararası alandaki gür sesi TRT World, dünya çapında yapımlarıyla küresel ve bölgesel siyaseti etkilemeye devam ediyor." dedi.

Sobacı, "Boru Hattı Hayali belgeselimizde uluslararası uzmanlar, Doğu Akdeniz’de Türkiye olmadan hareket edilemeyeceğini vurguluyor." ifadesini kullandı.