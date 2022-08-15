Economist: Ev baskını, Amerika'nın temellerini sarsabilir

İngiltere merkezli yayın organı, Trump'ın, evine düzenlenen operasyonu 'neşeyle izlediğini' yazdı. Cumhuriyetçi vekillerin yeniden Trump'ı desteklediği belirtilerek, iç savaş çağrılarına değinildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ev baskınıyla karşı karşıya kaldı.

Trump'ın Florida’daki Mar-a-Lago evi, gizli belgeleri ele geçirmek isteyen FBI ajanlarınca basılırken, olay ülkede büyük ses getirdi.

Londra merkezli The Economist dergisi, "Mar-a-Lago'ya baskın, Amerika'nın temellerini sarsabilir." dedi.

"Trump, FBI ajanlarını neşeyle izledi"

Operasyonun, halihazırda Trump'a desteği artırdığına dikkat çekilerek, "Trump, FBI ajanlarını neşeyle izledi. Milletin gözü yine ona (Trump) çevrildi. Kenara çekilen Cumhuriyetçi milletvekilleri onun arkasında toplandı." tespitlerinde bulunuldu.

ABD'de 'iç savaş' çağrıları

Ayrıca Trump'ın bazı destekçilerinin, internet ortamında yaptıkları yorumlarda, eski başkanı savunmak için "iç savaş" çağrıları yaptığına dikkat çekildi.

ABD'nin eski liderinin, FBI ve Adalet Bakanlığı'nı yıllarca "kırıp döktüğü" ifade edilerek, halkın yarısını ülkede "hukukun üstünlüğünün gözardı edildiği konusunda şüphelenmeye hazırladığı" belirtildi.

"Baskın, Amerika için bir kabus"

Yazıda, "Bu ve daha fazlası nedeniyle, baskın Amerika için bir kabus." ifadesi kullanılarak, şöyle denildi:

"Hızlı bir yargılama ve mahkumiyetin bile Trump adaylığını engelleme olasılığı daha düşük. Başkan olarak görev yapmak için gereken nitelikleri belirleyen anayasa, sabıka kaydı konusunda sessiz kalıyor.

Bu varsayımsal bir senaryo, ancak çok uzak bir senaryo değil: Amerika, hukukun üstünlüğüne karşı kampanya yürütürken zanlı veya hüküm giymiş bir adayın başkanlık seçimini kazanması olasılığıyla karşı karşıya."