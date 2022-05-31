Economist'ten, Ukrayna savaşı ne zaman ve nasıl bitebilir analizi

Economist'ten, Ukrayna savaşı ne zaman ve nasıl bitebilir analizi

Başta ABD olmak üzere Batı'nın pozisyonlarını inceleyen dergi, "Savaşın ne zaman sona ereceği büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olacak" dedi. Her iki tarafın, kazanabileceklerine inandığı da hatırlatıldı.

Londra merkezli The Economist dergisi, aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ne şekilde sona erdirilebileceğine ilişkin analiz yayınladı.

"Ukrayna'daki savaş ne zaman ve nasıl sonlanabilir?" başlıklı yazıda, Batılı müttefiklerin, barış koşulları konusunda bölünmeye başladığına dikkat çekildi.

Savaşta Batı'nın tutumu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, çatışmaların "savaş alanında kazanılacağı ve yalnızca müzakerelerle sona erebileceği" şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, "Savaşmayı ne zaman ve hangi şartlarda bırakmalı?" soruları yöneltildi.

Batı, savaşın sona ermesine Kiev yönetiminin karar vereceğini söylerken, savaşın üzerinden üç ay geçtiği ve Batılı ülkelerin oyunun sonunda pozisyonlarını belirlediği kaydedildi.

"ABD'nin net bir hedefi yok"

Analizde, "Barış kampı hareketleniyor. Almanya ateşkes çağrısı yaptı; İtalya, siyasi çözüm için dört hatlı bir plan dolaştırıyor; Fransa, Rusya için 'aşağılama' içermeyen bir barış anlaşmasından bahsediyor. Onlara karşı İngiltere tarafından savunulan Polonya ve Baltık ülkeleri duruyor." denildi.

"Ukrayna'nın en önemli destekçisi" şeklinde nitelendirilen ABD'nin ise henüz net bir hedef belirlemediği ifade edildi.

Toplanan askeri bağış

"Amerika şimdiye kadar savaşa yaklaşık 14 milyar dolar harcadı. Kongre 40 milyar dolar daha tahsis etti." denilerek, "Amerika, 40'tan fazla ülkeden askeri bağış topladı. Ancak bu yardım sınırsız değil. Ağır silahlar teslim etti, ancak Ukrayna'nın istediği uzun menzilli roket sistemleri gönderilmedi." notu paylaşıldı.

Aynı yazıda, şu görüşler aktarıldı:

"Büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olacak"

"Savaşın ne zaman sona ereceği büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olacak. Rusya'nın ateşkes için acelesi yok. Doğudaki tüm Donbas'ı almaya kararlı görünüyor ve batıda daha fazla toprak almaktan bahsediyor.

Paradoks şu ki, her iki taraf da hâlâ kazanabileceklerine inanıyor. Gerçekten bir çıkmaza girilirse, Moskova ve Kiev bunu kabul ederse, herhangi bir uzlaşma görüşmesi mümkün olabilir. O zaman bile, geçici olması muhtemel."



