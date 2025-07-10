Efsane ayakkabı devi iflas bayrağını çekiyor! Mağazaları teker teker kapanıyor

Türkiye’de de satışı yapılan Amerika merkezli ayakkabı devi Freebird son dönemlerde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle iflas ile burun buruna geldi.

El yapımı çizmeleriyle tanınan Freebird, 14,5 milyon dolarlık borç nedeniyle 14 mağazası hakkında kapatma kararı aldı.

Toplamda 20 mağazası bulunan ayakkabı devinin çoğu mağazasını kapatması dikkat çekerken iflastan kurtulmak için yeni alıcı arayışı başladı.

"Amerikan country" tarzının simge markalarından olan Denver merkezli şirketin akıbeti merak ediliyor.

GENEL MERKEZDE KAPATILDI

Genel merkezini de kapatan şirket, şu anda mahkeme tarafından atanan geçici yönetici Ampleo tarafından yönetiliyor.

Yaşanan mali sorunlarının temelinde, Meksikalı bir tedarikçiye olan 6 milyon dolarlık borç olduğu belirtiliyor. Şirketin üretiminin yüzde 85’ini gerçekleştiren tedarikçi söz konusu borç nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı.

Danışman Charboneau, şu anda iki farklı potansiyel alıcıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Ancak bu anlaşmalar sonuçsuz kalırsa, Freebird tasfiye sürecine girebilir ve tamamen iflas edebilir.