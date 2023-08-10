Ekvador'da başkanı adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu öldü 20 Ağustos’ta yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri için aday olan Fernando Villavicencio, seçim çalışması sırasında suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.

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AA

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da yaklaşan seçimler öncesi suikast olayı yaşandı.

Başkentte meydana gelen saldırıda, hedef devlet başkan adayı Fernando Villavicencio oldu.

20 Ağustos'ta yapılacak seçim nedeniyle miting düzenleyen Villavicencio, son programında silahlı saldırıya uğradı.

Hayatını kaybetti

Aracına binmek üzere yoğun kalabalık içinden geçerken yükselen silah sesleri büyük paniğe yol açtı.

Başına 3 el ateş isabet eden Villavicencio'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti.

Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"Bu suç cezasız kalmayacaktır"

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda ölüm tehdidi aldı

Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderlerinden de dahil olmak üzere çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

Suikaste kurban giden Fernando Villavicencio, ülkede 'yolsuzluğa karşı duruşuyla' tanınıyordu.