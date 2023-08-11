Ekvador'da Villavicencio'ya suikast: Şüpheliler evde saklanırken yakalandı Seçim öncesi silahlı saldırıya uğrayan Villavicencio'ya suikaste ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda silah ve el bombası ele geçirildi.

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AA

Ekvador, devlet başkanı adayına suikastle konuşuluyor.

Fernando Villavicencio, 20 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde uğradığı silahlı sonucu hayatını kaybetti.

6 Kolombiyalı evde saklanırken yakalandı

Yolsuzluğa karşı duruşuyla bilinen Villavicencio'nun öldürülmesinin ardından 6 Kolombiyalı gözaltına alındı.

Associated Press'in (AP) gözaltı raporuna dayandırdığı habere göre zanlılar, başkent Kito'da bir evde saklanırken yakalandı.

Raporda, silah ve el bombası gibi mühimmatın yanı sıra bir araç ve bir motosikletin de ele geçirildiği kaydedildi.

"Terörist nitelikte siyasi suç"

Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etme amacıyla yapılmış terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımladı.

Polis raporunda, gözaltına alınanların bir örgüte mensup olup olmadığı hakkında bilgi verilmezken Zapata, zanlıların organize suçla ilişkili olduğunu ifade etti.

Villavicencio'ya yönelik silahlı saldırı

Seçim kampanyası ekibi, Villavicencio'nun, Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve ağır yaralanması nedeniyle öldüğünü bildirmişti.

Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu, 9 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

Ekvador'da uyuşturucu çeteleri

Peru ve Kolombiya'ya komşu Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ülkede, uyuşturucu çeteleri yoğun faaliyet gösteriyor.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.