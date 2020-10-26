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    El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

    ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘En Çok Aranan Teröristler’ listesinde yer alan üst düzey El Kaide lideri Abu Muhsin al-Masri’nin Afgan güçlerince öldürüldüğü bildirildi.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 08:41
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    El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

    Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS), El Kaide’nin ikinci komutanı olduğuna inanılan Al-Masri’nin Afganistan’ın Gazni şehrinde gerçekleştirilen özel bir operasyonla öldürüldüğünü ifade etti.

    ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller’ın da yaptığı açıklamada, Al-Masri’nin ölümünü doğruladığı belirtildi.

    TERÖRE DESTEK VERİYORDU

    Al-Masri’nin, ABD’de yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamak ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak suçlamaları bulunduğu ifade edildi.

    El Kaide

    Al-Masri’nin öldürülmesine yönelik FBI’dan herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Afganistan’da 200’den az El Kaide üyesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.

     

    Abu Muhsin al-Masri

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