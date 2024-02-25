El Salvador Devlet Başkanı Bukele: Dolar düşerse Batı uygarlığı da onunla birlikte düşecek

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD dolarının geleceğine ilişkin görüşünü paylaştı.

Bukele, Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC 2024) katıldı.

ABD'de düzenlenen etkinlikte konuşan Bukele, Amerikan ekonomisinin sınırsız miktarda para basmaya dayandığını söyledi.

"Dolar düşerse Batı uygarlığı da onunla birlikte düşecek"

Amerikalı muhafazakarları uyaran Bukele, "bu balon patladığında Batı'nın çökeceğini" belirtti:

Hükümet para basımıyla, kağıt kağıtla desteklenerek finanse ediliyor. Kaçınılmaz olarak patlayacak bir balon.



Durum göründüğünden daha da kötü, çünkü Amerikalıların çoğu ve dünyanın geri kalanı bu saçmalığın farkına varsaydı, para biriminize olan güven kaybolurdu. Dolar düşerse Batı uygarlığı da onunla birlikte düşecek.