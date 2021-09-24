Elbruz Dağı'nda mahsur kalan 19 dağcıdan 5'i öldü

Rusya'daki Elbruz Dağı'na tırmandıkları sırada mahsur kalan 19 dağcıdan 5'i hayatını kaybetti. Acı haberi, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı verdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan 19 kişilik dağcı grubu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 bin 400 metrede mahsur kaldı.

DAĞCILAR YARDIM İSTEDİ

Dağcıların yetkililerden yardım talebi üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

5’İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmaları sonucunda, dağcılardan 14'ü kurtarıldı, 5'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.