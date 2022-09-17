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    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunları, Londra’daki Westminster Hall’de Kraliçe’nin tabutunun başında nöbet tuttu.
    • 17.09.2022 - 22:03
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 22:08
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    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu

    İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in torunları, başkent Londra’daki Westminster Hall’de cenazesinin başında nöbet tuttu.

    Kraliçe’nin hayatını kaybetmesiyle resmi olarak ülkenin yeni hükümdarı ilan edilen Kral 3. Charles’ın oğulları Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry de dahil olmak üzere Kraliçe’nin diğer torunları Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Lady Louise Windsor, Vikont Severn, Peter Phillips ve Zara Tindall cenaze başında nöbet tuttu.

    Nöbet 15 dakika sürdü

    Kraliçe’nin 8 torunu tarafından gerçekleştirilen nöbet 15 dakika sürdü. Kral 3. Charles’ın oğulları Prens Harry ve Prens William nöbet sırasında askeri üniforma giyerken, Kraliçe’nin diğer torunları ise koyu renkli sivil kıyafetlerle nöbete katıldı.

    Torunları cenaze etrafında nöbet tutarken, Kraliçe’nin naaşı kilometrelerce uzunluktaki kuyrukta bekleyen halk tarafından ziyaret edilmeye devam etti.

    Prens Henry üniforma giydi

    Öte yandan Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmesinden sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giydi. 2020’de Kraliyet görevlerini bırakmasından bu yana Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinin resmi etkinliklerinde askeri üniforma giymiyordu. İngiltere basınında yer alan haberlere göre ise, Kral 3. Charles’ın, Kraliçe Elizabeth’in cenazesi başında nöbet tutan Prens Harry’nin askeri üniforma giyinmesini istediği belirtildi.

    İngiltere monarşisinde 70 yıllık saltanatı boyunca ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmişti.

    96 yaşında ölen Kraliçe’nin cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü Westminster Abbey’de yapılacak.

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu VİDEO

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu #1

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu #2

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu #3

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu #4

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu #5

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu #6

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu #7

    Elizabeth’in torunları cenaze başında nöbet tuttu #8


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