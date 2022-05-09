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    Elon Musk: Japonya er geç yok olacak

    Japonya’nın nüfusuna yönelik bir paylaşım yapan Elon Musk, azalan doğum oranlarını tersine çeviremediği sürece “Japonya'nın er geç yok olacağı” uyarısında bulundu.
    • 09.05.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 14:34
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    Elon Musk: Japonya er geç yok olacak

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Japon Kyodo ajansının Twitter üzerinden paylaştığı “ülke nüfusunda 2021'de rekor düşüş” haberine, sosyal medya hesabından cevap verdi.

    “Japonya er geç yok olacak”

    “Bariz olanı beyan ettiğini” kaydeden Musk, “Doğum oranının ölüm oranını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı sürece, Japonya er geç yok olacak.” görüşünü dile getirdi.

    1950'den beri en büyük düşüş

    Geçen ay yayımlanan haberde Japonya nüfusunun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerilediği, bunun “11 yıldır art arda yaşandığı ve 1950'den beri en büyük düşüş” olduğu vurgulanmıştı.

    Elon Musk: Japonya er geç yok olacak #1

    Nüfusun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü

    AA’nın hükümet verilerinden derlediği habere göre, ülkede geçen yıl 831 bin doğum, 1,44 milyon ölüm kayda geçti.

    Son veriler ışığında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.


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